«Про меня столько хороших слов сказали, а ты не слышала!»: Алентова отчитала дочь за опоздание

Актриса Вера Алентова во время презентации своей автобиографической книги отчитала родную дочь, телеведущую и актрису Юлию Меньшову. Наследница опоздала на мероприятие и нарвалась на критику родительницы.

«Про меня столько хороших слов сказали, а ты не слышала!» Вера Алентова

Как отметила Вера Алентова, все, что случилось в ее жизни, было не случайно. По ее словам, людям интересна жизнь, только когда о ней рассказывают правдиво. Алентова призналась, что в книге много неприятных вещей о ней. Но это все правда, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Вера Алентова в прошлом году похоронила своего мужа — режиссера Владимира Меньшова. После этого она решила написать книгу о своей жизни.

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