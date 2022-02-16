«Почему бы и нет?»: Наоми Кэмпбелл планирует еще одного ребенка

Наоми Кэмпбелл призналась, что планирует еще одного ребенка. Модель познала радость материнства на шестом десятке своей жизни и, похоже, вошла во вкус.

«А почему бы и нет?» — отметила Наоми на вопрос от журналиста Vogue о том, не хочет ли она еще детей.

В мае прошлого года Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Модель опровергла слухи, что она удочерила девочку. Это ее биологическая дочь. Однако информацию о том, что ребенка выносила суррогатная мать, Наоми отрицать не стала.

Модель так и не ответила на вопросы, как назвал дочь и кто ее биологический отец. По слухам, это некий бизнесмен из Нью-Йорка.

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