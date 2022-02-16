Трусову и Щербакову в экстренном порядке проверили после положительной допинг-пробы Валиевой

Все анализы, к счастью, оказались чистыми и не вызвали вопросов у допинг-офицеров.

Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова сдали не менее трех допинг-тестов с декабря прошлого года. Все эти анализы спортсменок, кроме пробы Камилы Валиевой, оказались чистыми и не вызвали вопросов со стороны проверяющих организаций. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией из Федерации фигурного катания на коньках России.

По словам источника, у фигуристок взяли анализы мочи и крови. Позже информацию о взятых допинг-пробах подтвердил источник в РУСАДА.

Заметим, что все допинг-пробы россиянок были отправлены в стокгольмскую лабораторию. Замечание за все время было только к одной допинг-пробе Валиевой.

Добавим, что глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков от комментариев по данной тематике воздержался, сообщает РБК.

Напомним, что допинг-проба Камилы Валиевой оказалась положительной. При этом взята она была еще 25 декабря прошлого года. Фигуристку допустили до Игр в Пекине. Однако расследование будет продолжено уже после Олимпиады.

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