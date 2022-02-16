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«Большая работа»: похудевший муж Бабкиной удивил фанатов своим внешним видом

Свежим снимком артист поделился в своем инстаграме.

«Большая работа»: похудевший муж Бабкиной удивил фанатов своим внешним видом
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Надежда Бабкина и Евгений Гор познакомились почти 20 лет назад на песенном конкурсе в Саратове. Молодой исполнитель покорил сердце певицы и, несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, стал ее мужем, правда, гражданским.

В своем инстаграме Евгений редко показывает личные снимки, но День святого Валентина стал исключением. Гор порассуждал о любви.

Евгений Гор
Евгений Гор. Скриншот: instagram.com/evgeni_gor/

 «У любви не должно быть отдельных праздников. Она должна быть праздником, перетекающим из дня в день. Правда, любить все и всех нужно учиться и упорно совершенствовать. И для меня это большая работа, в которой я в самом начале», — написал Гор.

Фанаты же отметили, что музыкант сильно похудел и вообще изменился в лучшую сторону.

«Красивый! Вау! О-го-го!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Евгений Гор отметит свой 42-й день рождения.

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