«У нас очень хорошие отношения»: Проклова заявила, что будет жить в доме бывшего мужа с его новой семьей

В январе Елена Проклова перенесла инсульт. После выписки актриса восстанавливается в своем подмосковном особняке. Его она строила вместе со своим бывшим мужем Андреем Тришиным, с которым живет до сих пор под одной крышей. Несмотря на то, что пара развелась, они сохранили теплые отношения.

«Андрей занимается стройкой в Сочи, за что я ему очень благодарна. И он единственный человек, с которым у меня было венчание. Мы остались друзьями, и у нас очень хорошие отношения. Но поскольку мы скрепили наш союз перед Богом, я до сих пор зову его своим мужем, а не бывшим», — цитирует ее wday.ru.

Кроме того, Проклова не против, если Тришин приведет в дом новую семью.

«Есть второй дом на этом же безграничном участке — туда и приведет», — добавила 68-летняя актриса.

Напомним, весной прошлого года Елена Проклова громко заявила о себе, рассказав историю из далекой юности. Актриса призналась, что будучи несовершеннолетней состояла в отношениях с известным режиссером.

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