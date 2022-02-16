Глава антидопингового агентства США сообщил о трех препаратах, найденных в пробе Валиевой

Два из них не являются запрещенными.

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найдены сразу три препарата.

Речь идет о триметазидине, L-карнитине и гипоксене. Из них только триметазидин считается запрещенным для употребления спортсменами. Все эти лекарства используются для улучшения работы сердца, сообщает nytimes.com.

«Они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода». Трэвис Тайгарт

Напомним, что Камила Валиева была допущена до личного турнира фигуристок. После короткой программы она идет на первом месте. Однако точка в истории с допингом пока не поставлена. Расследование будет продолжено уже после зимней Олимпиады в китайском Пекине.

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