«Попытка не увенчалась успехом»: Юлия Барановская попала в беду

Юлия Барановская – заядлая путешественница. Только недавно она грелась на солнышке на мальдивском пляже, а теперь покоряет просторы Крайнего Севера. Причем, именно в тот момент, когда звезда находилась там, природа решила показать все, на что способна. Шквалистый ветер, сбивающий с ног, снег, застилающий пеленой все вокруг добавили острых ощущений.

«Попытка выехать с базы и добраться до аэропорта не увенчалась успехом, самолет улетел без нас. Это север, детка. Любимый север. И в итоге самый лучший День святого Валентина. Зато выспались, а это для нас большая редкость. А сейчас самый вкусный завтрак с очень красивым рассветом и в путь», — написала Барановская в своем инстаграме, разместив шокирующие кадры.

Поклонники перепугались за звезду.

«Страшно! Боже, Юля! Берегите себя!», — писали пользователи Сети.

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