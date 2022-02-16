«Лет 20-30 назад я бы принял предложение»: Юлий Гусман — о своих шансах стать ведущим КВН

Как отметил режиссер, он ждет, когда его друг Александр Масляков поправится.

Режиссер Юлий Гусман в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на новость, что может стать на время ведущим КВН в Высшей лиге.

«Я не буду одним из ведущих КВН! Пять человек известны. В этом списке меня нет». Юлий Гусман

По словам Юлия Гусмана, он почти ровесник Александра Маслякова. «Мне начинать карьеру в КВН довольно поздно. Всем спасибо. Лет 20-30 назад я бы принял предложение. А сейчас я буду ждать, когда Саша Масляков вернется в строй. Надеюсь, что это случится скоро», — заявил Юлия Гусман.

Напомним, что Александр Масляков-старший еще не восстановился после болезни. Он будет вынужден пропустить несколько игр КВН впервые с 1964 года.

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