«Замечательный эксперимент»: певица Наргиз вышла замуж

Избранник артистки – на 12 лет ее моложе.

Певица Наргиз редко посещает массовые скопления звезд, но на премьерный показ фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» пришла в компании молодого возлюбленного. Правда, на красной дорожке позировала одна, а зрительном зале пара ворковала на соседних местах.

Выяснилось, что с Антоном Ловягиным Наргиз уже успела заключить союз. Несмотря на разницу в возрасте в 12 лет, певица – счастлива.

«Мы уже поженились. У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина (творческая лаборатория в получасе езды от Парижа. — Ред.). Это был замечательный эксперимент!» — цитирует Наргиз «Комсомольская правда».

Также певица призналась, что вместе с Виктором Дробышем готовит очередную «бомбу» для зрителей. Новый трек выйдет уже весной.

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