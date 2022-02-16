«Его еще можно спасти»: Бледанс вспомнила о вызывающем поведении Николаева на съемках

Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев угодил в психиатрическую клинику. 11 февраля его задержали за вождение в нетрезвом виде, потом актер начал конфликтовать с сокамерником, после чего сотрудники полиции вынуждены были отравить его на лечение.

По словам актрисы Эвелины Бледанс, Валерий Николаев всегда отличался буйным характером. Звезда вспомнила момент, который произошел на съемках ее авторского шоу «Человек-невидимка» несколько лет назад.

«Он грубил, пил, делал все что хотел, ему было на всех плевать. Тем не менее мне очень жаль его, хотя я с ним сталкивалась не в самые лучшие времена, когда он буянил. Однако я стараюсь забывать старые обиды и не фиксироваться на них. Честно говоря, я очень расстроена информацией о его госпитализации в психбольницу. С другой стороны, все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти», — рассказала Бледанс «Вечерней Москве».

Напомним, накануне Валерий Николаев вылетел из проекта «Танцы со звездами». По итогам зрительского голосования его дуэт с профессиональной танцовщицей набрал меньше всего голосов.

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