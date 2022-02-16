Постройневшая Гузеева похвасталась «бесконечными» ножками на свежем фото

После перенесенного коронавируса телеведущая жаловалась на прибавку в весе.

Осенью прошлого года Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме, за жизнь телезвезды боролись врачи Коммунарки. После выписки актриса жаловалась на плохое самочувствие и прибавку в весе.

Похоже, спустя несколько месяцев ей все же удалось подобраться к заветным цифрам на весах. В своем инстаграме она опубликовала свежее фото в компании Юлии Куварзиной, на котором позировала в черных облегающих брюках. Фанаты отметили, что звезда отлично выглядит.

«Красавица, умница, талантище! Красотки! Молодцы», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Гузеева побывала в Германии, где ее поразили методы борьбы с пандемией. Об этом она рассказывала в своем инстаграме.

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