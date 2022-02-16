«Вместе намного круче»: Седокова объяснила, что такое настоящая любовь

Осенью 2020-го Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма. Артистка не скрывает, что настоящее женское счастье обрела лишь в третьем браке.

В своем инстаграме она порассуждала на тему, что такое любовь.

«Любовь — это когда ты чувствуешь себя счастливой. Когда его касания делают тебя самой чувственной и ты скучаешь. Любовь – это когда вам двоим отлично самим, но вместе намного круче», — написала Седокова.

Напомним, недавно Анна Седокова с мужем и сыном Гектором перебралась в Майами. Артистка арендовала дом за 4 млн рублей в месяц, а баскетболист нашел работу. Теперь Янис играет в одной из низших лиг Америки.

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