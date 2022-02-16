«Собрать все нервы в кулак»: Стриженова высказалась о Валиевой после ее выступления в короткой программе Олимпиады

Накануне российская фигуристка Камила Валиева выступила на Олимпиаде в Пекине в личном турнире. по итогам короткой программы она набрала наибольшее количество баллов среди всех участниц.

Свое мнение по поводу выступления спортсменки высказала телеведущая Екатерина Стриженова.

«Я вообще не представляю, как удалось собрать все нервы в кулак и под таким прессингом выйти выступать на олимпийский лед! Хочу , чтобы вы прочитали статью журналистки американского издания The Washington Post Сэлли Дженкинс о российской фигуристке Камиле Валиевой. Спасибо, что не побоялась высказаться !» — написала Стриженова.

Напомним, после выступления российских фигуристов в командном турнире вокруг имени Камилы Валиевой разгорелся допинг-скандал. После нескольких дней разбирательств 15-летнюю фигуристку все же допустили к личному турниру.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.