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«Собрать все нервы в кулак»: Стриженова высказалась о Валиевой после ее выступления в короткой программе Олимпиады

15-летняя фигуристка заняла первое место.

«Собрать все нервы в кулак»: Стриженова высказалась о Валиевой после ее выступления в короткой программе Олимпиады
Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Накануне российская фигуристка Камила Валиева выступила на Олимпиаде в Пекине в личном турнире. по итогам короткой программы она набрала наибольшее количество баллов среди всех участниц.

Свое мнение по поводу выступления спортсменки высказала телеведущая Екатерина Стриженова.

Камила Валиева
Камила Валиева. Скриншот: instagram.com/strizhenovae/

«Я вообще не представляю,  как удалось собрать все нервы в кулак и под таким прессингом выйти выступать на олимпийский лед! Хочу , чтобы вы прочитали статью журналистки американского издания The Washington Post Сэлли Дженкинс о российской фигуристке Камиле Валиевой. Спасибо, что не побоялась высказаться !» — написала Стриженова.

Напомним, после выступления российских фигуристов в командном турнире вокруг имени Камилы Валиевой разгорелся допинг-скандал. После нескольких дней разбирательств 15-летнюю фигуристку все же допустили к личному турниру.

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