«Прекрасный ужин!»: Лорак появилась на светском вечере в ресторане с Киркоровым и Собчак

Ани Лорак не скрывает, что получила большую известность после того, как приняла участие в «Евровидении». Тогда ее поддерживал Филипп Киркоров. В итоге они стали близкими друзьями.

Король отечественной эстрады даже стал крестным папой дочки артистки Софии. Певица даже Новый год отпраздновала недавно у него дома. А вот последний месяц она провела в Дубае, потому они снова встретились лишь 15 февраля.

больше по теме В самом модном цвете: Ани Лорак отметилась в брюках с высокой посадкой и шелковой блузке Певица в монохромном наряде появилась на публике.

Днем Лорак покрасовалась брюках и блузке цвета сочной травы. Она увиделась с Артемом Качером, с которым записала новый трек. А вот вечером певица появилась на светском рауте.

Она приехала в роскошный ресторан, где за столиком с ней оказались Филипп Киркоров, а также Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым. телеведущая была в костюме лимонного цвета. Они стали пробовать изысканные блюда.

«Прекрасный ужин! Замечательный вечер! Замечательная компания!» — заявила Лорак.

Киркоров поспешил похвастаться образом. Он был в костюме Louis Vuitton. Даже аксессуары были подобраны в тон лука.

«А какие у меня очки! Louis Vuitton! Золотая коллекция. А тут уточка», — поделился он.

Поклонники были рады видеть дружную компанию. Многие одарили артистов комплиментами. «Ох, какая встреча», «Вы такие интересные блюда ели», «Ох, Каролина, какая вы женственная», «Филипп снова отличился», «Модники одни», — стали писать пользователи Сети.

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