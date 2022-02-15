Было – стало: как выглядит «Алиса Селезнева» из «Гостьи из будущего» и чем занимается в 50 лет

Актрисе Наталье Мурашкевич (в девичестве Гусевой), которая сыграла Алису Селезневу в советском фильме «Гостья из будущего», исполнилось 50 лет.

«Девочка с милофоном» сыграла за свою жизнь всего пять ролей. Окончив школу она решила посвятить свою жизнь науке, став микробиологом в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Она была одной из ученых-медиков, которые разработали вакцину от коронавируса «Спутник V». В настоящий момент Наталья Мурашкевич — руководитель производства иммунобиологических препаратов.

Наталья дважды была замужем, воспитывает от супругов двух дочек — Алесю и Софью. Вместе с мужем она ведет активный, но совершенно непубличный образ жизни. Они много путешествуют и часто бывают в горах, пишет КП.

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