«С каждым разом все краше»: Марина Тристановна из «Дома-2» предстала, завернувшись в парео оттенка молочного шоколада

Бывшая участница «Дома-2», мама Таты Блюменкранц Марина Тристановна 5 февраля отметила свое 52-летие.

В честь этого события она устроила себе каникулы, отправившись отдыхать в дорогой отель на побережье.

Снимком с отдыха Марина Тристановная поделилась в микроблоге. На нем она предстала на пляже, завернувшись в парео оттенка молочного шоколада.

Марина Тристановна кокетливо подперла ладошками голову и сравнила себя со свахой Ханумой.

«Почему-то вспомнила спектакль «Ханума», — написала под фото Марина Тристановна.

«Мариночка, вы неотразимы», «Шикарная», «Богиня!», «Марина, обратный отсчет идет? С каждым разом все краше», — пришли в восторг от снимка подписчики Марины Тристановны.

Напомним, Марина Тристановна уже 17 лет живет в Китае. В Россию она приезжала ради участия в проекте «Дом-2», где находилась, чтобы поддерживать дочку Тату Блюменкранц.

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