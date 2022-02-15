«Приехала приличным человеком»: Бородина отметилась в трендовом пуховике в стиле «одеяло для слона»

Телеведущая впервые за долгое время приехала на съемки «Дома-2». Ей пришлось надеть валенки. Она похвасталась образом.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не раз рассказывала, как работала продюсером шоу «Окна», а потом уже стала ведущей «Дома-2». Зачастую Ксения хвастается тем, как живет.

У нее есть свой дом, где под нее был сделан дизайнерский ремонт. Она регулярно пополняет гардероб дорогостоящими обновками и ездит отдыхать на Мальдивы. А накануне звезда повеселилась с подругами в караоке.

Так как Бородина лишь на днях вернулась из отпуска, зрители соскучились по ней. 15 февраля телеведущая впервые за долгое время оказалась на съемках «Дома-2». Она была вынуждена переодеться.

На проекте есть стилисты, которые всегда готовы предоставить образы. Ксения запечатлелась в черном объемном пуховике-дутике и зимних ботинках. Примечательно, что такие пуховики стали хитом зимы. Их носят Ксения Собчак, Анна Нетребко и другие звезды.

Сама Эвелина Хромченко называет объемные пуховики «одеялом для слона». Но похоже, что Бородина была не в восторге от лука.

«Приехала приличным человеком. А тут меня переодели в телогрейку практически и валенки. Иду на лобное», — заявила звезда.

Поклонники восхитились нарядом. Многие отметили, что Ксении идут такие образы. В них она смотрится еще более хрупкой. Более того, телеведущая похвасталась своим мальдивским загаром. «Ну что за красотка», «Это не хуже шубки! Вам идет», «Недовольная модница», «А мне пуховик нравится», «Прям отлично», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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