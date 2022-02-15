Трендовые цвета сезона весна - лето 2022
Видео
Как подобрать актуальную сумку на весну
Видео

Так только султана завлекать! Мерьем Узерли щегольнула в платье с открытой спиной в ресторане Дубая

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли продемонстрировала грацию и стать.

Так только султана завлекать! Мерьем Узерли щегольнула в платье с открытой спиной в ресторане Дубая
Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press

У актрисы Мерьем Узерли, ставшей известной благодаря роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», выдалась пауза в работе.

Звезда использовала ее, чтобы провести время с семьей. Вместе с двумя дочками Ларой и Лили и, вероятно, с отцом второй малышки Мерьем Узерли отправилась отдыхать в Дубай.

Папу Лили она не показывает в микроблоге, чтобы не привлекать к нему излишнего внимания. Но, скорее всего, он сопровождает семью на отдыхе и делает снимки своей возлюбленной Мерьем Узерли, выбирая удачные ракурсы для них.

В микроблоге Мерьем Узерли показала роскошный образ. Для похода в ресторан она облачилась в платье с цветочными принтом, длинным рукавом и воротником-стоечкой.

Сзади у платья вырез, который открывает идеальную спину Мерьем Узерли.

Мерьем Узерли в платье с открытой спиной
Мерьем Узерли в платье с открытой спиной. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Подписчики актрисы восторгаются ее образом, отмечая, что именно в таком виде и надо появляться перед султаном.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ДубайМерьем Узерлисериал «Великолепный век»Хюррем Султан