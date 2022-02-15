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«Рекомендую присмотреться!»: Жасмин появилась в Дербенте в обуви – хите сезона и актуальном свитере

Эти вещи ранее советовал модницам стилист Александр Рогов.

«Рекомендую присмотреться!»: Жасмин появилась в Дербенте в обуви – хите сезона и актуальном свитере
Жасмин. Фото: Global look press

Певица Жасмин навестила родной Дербент, представ в динамичном городском образе.

Звезда примерила джинсы из плотного денима с завышенной талией, которые подчеркивали фигуру и структурировали силуэт. Также звезда облачилась в свободный свитер и белые ботильоны с острым мысом.

Именно такие свитеры и такую обувь ранее рекомендовал зрительницам стилист Александр Рогов. Говоря о кофтах, он замечал, что сейчас в тренде полуприлегающие, расслабленные фасоны или оверсайз, но ни в коем случае не облегающие.

Жасмин.
Жасмин. Фото: instagram.com/jasmin/

«Белая обувь всегда освежает образы. Всем вам рекомендую присмотреться к белой обуви. Вам кажется, что она непрактичная? На самом деле это не так. Только подумайте — на черной машине грязь всегда заметнее, чем на белой. С обувью — то же самое», — также высказывался ведущий.

К белой обуви, к слову, советовала присмотреться и Эвелина Хромченко. Она замечала, что она моментально делает луки свежее, легче и моложе.

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