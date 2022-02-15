Можно только жене: Меган Маркл озвучила прозвище принца Гарри

Меган Маркл озвучила ласковое прозвище принца Гарри. Герцогиня случайно упомянула его в одном из интервью.

«Арчи нравится быть старшим братом. Кто-то сказал Хазу и мне, что один ребенок — это развлечение, а два — уже воспитание», — цитирует The Mirror Меган Маркл.

Друзья Гарри воспринимают его прозвище Хаз с юмором, однако известно, что принц Гарри никому не разрешает его использовать, кроме жены.

Сама герцогиня очень осторожно относится к прозвищам. Так, она отказалась от титула графа Дамбартона для сына Арчи. Меган побоялась, что малыша будут дразнить «тупицей» (dumbar).

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.