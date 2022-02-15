«Создаем заинтересованную аудиторию»: на «Оскаре» впервые вводят приз зрительских симпатий

На «Оскаре» впервые вводят приз зрительских симпатий. Пользователи Twitter смогут проголосовать за любимую картину с 14 февраля по 3 марта 2022 года. Для того, чтобы выбрать ленту, нужно написать пост с хештегами #OscarFanFavorite и #Sweepstakes.

«Мы очень рады сотрудничеству с Twitter, которые в преддверии церемонии помогают нам создать заинтересованную аудиторию в интернет пространстве», — прокомментировала вице-президент по цифровому маркетингу Академии кинематографических искусств и наук, Мэрил Джонсон в беседе с The Hollywood Reporter.

Пока главным претендентом на статуэтку от поклонников кинематографии становится фильм «Человек-паук: Нет пути домой».

Из проголосовавших выберут троих людей, которые посетят кинопремьеру в следующем году. Организаторы возьмут на себя всю оплату поездки в Лос-Анджелес.

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