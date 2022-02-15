«Больше никогда не повторится»: Елизавету II сфотографировали в «неприличной» позе

Елизавета II позволила себе вольность на фотосессии. В молодости королева мечтала сделать свои снимки менее формальными, однако Королева-мать и ее советники строго запрещали девушке появляться на публике в неподобающих протоколу позах. Именно таким желанием Елизавета II поделилась со стилистом королевской семьи Анжелой Келли.

Во время фотосессии для книги о королевских нарядах Келли предложила королеве принять более вольную позу. Елизавета II с радостью согласилась на это предложение.

«Ее Величество заняла свое место перед объективом и начала принимать ряд поз, засовывая руки в карманы и кладя их на бедра, имитируя позы профессиональной модели» — поделилась стилист с Mirror.

Съемочная группа была поражена естественностью и расслабленностью чопорной Елизаветы.

«В тот момент мы с фотографом почувствовали, что происходит нечто особенное: такой момент больше никогда не повторится», — заключила Анжела Келли.

Напомним, в день платинового юбилея своего правления Елизавета II назвала преемников британского престола. Следующим королем и королевой станут принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз.

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