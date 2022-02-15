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И пупсик Илюша помогает! Шубская показала, как старший сын азартно играет в настольный хоккей «а-ля СССР»

Когда-то мальчишки считали счастьем развлечься в эту забаву.

И пупсик Илюша помогает! Шубская показала, как старший сын азартно играет в настольный хоккей «а-ля СССР»
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Тот, кто застал время СССР, хорошо помнит, что вместо компьютерных игр мальчишки тогда «резались» в настольные хоккей и футбол. И было огромным счастьем, простояв очередь, сыграть партию-другую с другом.

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в личном блоге, что, оказывается, современные малыши совсем не прочь позабавиться в эту ретроигру. Ее старший сын Сергей заправски орудовал рычагами и вполне успешно обыгрывал свою мать.

Младший наследник Илюша крутился рядом с родительницей, смешно попадая в кадр.

Отметим, что Александр Овечкин с ранних пор воспитывает в своих детях любовь к хоккею. Их детские комнаты оснащены спортивной атрибутикой, в них много игрушек с хоккейной тематикой, и на каждом его матче всегда среди зрителей находится не только жена, но и его отпрыски.

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