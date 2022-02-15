Кокетка: 68-летняя звезда «Сватов» Татьяна Кравченко щегольнула в коротком платьице, показав стройные ножки

Актриса Татьяна Кравченко блистала на сцене в наряде синего оттенка.

68-летняя актриса, звезда сериала «Сваты», Татьяна Кравченко находится в прекрасной форме. Она не только снимается в кино, но и играет в театре.

Сейчас Татьяна Кравченко занята сразу в двух спектаклях — «Гвоздь сезона» и «Женихи», с которыми гастролирует по городам России.

Накануне, Татьяна Кравченко вместе с коллегами-артистами выступала в Рязани.

В сторис микроблога актриса поделилась видео, на котором запечатлено, как тепло публика принимает звезд. Все происходило уже после того, как артисты отыграли спектакль. Зал рукоплескал, Татьяне Кравченко поклонники дарили цветы.

На сцене актриса предстала облаченной в синее платье длиною по колено, с воланом по подолу. Наряд открыл стройные ножки 68-летней звезды, демонстрируя, что они в полном порядке.

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