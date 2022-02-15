С видом на ночное небо: Орбакайте в глянцевых сапожках и мерцающей блузке с пайетками предстала в кресле

Кристина Орбакайте с юных лет выступает на сцене. Мама Аллы Пугачева часто брала ее с собой на концерты. А теперь и сама Кристина является популярной исполнительницей, а также регулярно играет в кино.

Отметим, что недавно она провела отпуск с США с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. А также она путешествовала по Колумбии. А вот в феврале звезда вернулась в Москву.

Теперь Кристина снова много выступает. Певица предпочитает носить женственные и яркие образы. В День всех влюбленных она отметилась в центре Москвы. Артистка покрасовалась в голубой шубке.

По всей видимости, она провела вечер в ресторане. На следующий день блондинка опубликовала фото, на котором предстала в лосинах и блузке с пайетками. Монохромный образ дополнили глянцевые сапоги с широким голенищем.

50-летняя артистка подчеркнула свои стройные щиколотки. Она любовалась видом ночного неба над Москвой и с ногами забралась в кресло.

«Загадай желанье самой синей полночью и никому его не назови…» — написала певица.

Поклонники отметили, что она выглядит очень стильно. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарно, красиво Кристина», «Максимально красивая», «Такая атмосферная фотография», «Очень стройная», «Какие крутые сапожки», «Как все гармонирует в вашем образе», — прокомментировали пост подписчики.

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