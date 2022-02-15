«Потрепали девочке нервы»: Максим Галкин высказался о Камиле Валиевой

Пятнадцатого февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования личного первенства по фигурному катанию среди женщин. После короткой программы лидером является россиянка Камила Валиева, набравшая по результатам выступления 82,16 баллов.

Выходить на лед 15-летней спортсменке пришлось после грандиозного скандала, разразившегося вокруг ее имени. Напомним, Камилу Валиеву уличили в применении допинга, и разбирательства пока еще не закончены.

Камилу Валиеву поддержали многие знаменитости. Они писали посты и устраивали в Сети флешмобы.

Слова поддержки Камиле Валиевой передал популярный телеведущий Максим Галкин. Когда Камила откатала короткую программу, в микроблоге мужа Аллы Пугачевой появился пост. Вероятно, Алла Борисовна поддерживает супруга в его стремлении поддержать юную фигуристку.

«Хочется передать самые искренние слова поддержки прекрасной юной фигуристке Камиле Валиевой. Потрепали нервы девочке перед самым ответственным в жизни соревнованием. Камила, мы с тобой! Держись!» — написал Максим Галкин.

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