Трио Тутберидзе разбавила японка: Валиева и Щербакова лидируют после короткой программы Олимпиады

Камила Валиева в очередной раз не оставила никаких шансов своим соперницам.

Многие поклонники спорта переживали, что 15-летнюю Камилу Валиеву не допустят до личного турнира после сомнительного допинг-теста. Однако подопечная Этери Тутберидзе выступила в короткой программе, далее следует произвольная.

Несмотря на все пережитые эмоции, олимпийская чемпионка в командном турнире занимает первое место по итогам короткой программы — у нее 82,16 баллов, на втором месте Анна Щербакова и на четвертом расположилась Александра Трусова. Разбавила трио наших фигуристок японка Каори Сакамото.

Таким образом, девочки Этери Тутберидзе заняли две лидирующие позиции после первого соревновательного дня. Ну а фавориткой Олимпиады в этом виде соревнований, в женском одиночном катании, стала Камила Валиева. У нее есть все шансы завоевать золото. Но в таком случае награждение чемпионок состоится уже после Олимпиады, когда пройдут дополнительные расследования по делу Камилы Валиевой. Наставница фигуристки Этери Тутберидзе в интервью с журналистами призналась, что для них Камила невинна и чиста.

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