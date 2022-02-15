«Ой, мороз, мороз!»: Барановская в шлеме и банном халатике отожгла под собственное пение на снегу

Юлия Барановская после счастливого и уютного отдыха на Мальдивах неожиданно для многих улетела на Крайний Север. Звезда осталась в восторге от местной суровой природы, умилившись северным оленям и восхитившись северному сиянию.

Правда, не обошлось без инцидентов: катаясь на снегоходах, ведущая попала в снежную бурю, в итоге не смогла улететь домой в Москву. К счастью, все обошлось и утро она встретила с наслаждением.

Юлия Барановская вышла в начале дня из своего домика на снег в одном банном халатике, резиновых сапогах и в шлеме, намекая на то, что на Севере многое может случиться. И уж лучше поберечь себя на всякий случай.

Радуясь спокойствию и красоте, знаменитость устроила танцы под собственное пение.

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