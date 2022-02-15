Будто уменьшенная реальность: Галкин показал диковинную игру – город своих детей

Максим Галкин и Алла Пугачева очень трепетно относятся к воспитанию своих детей, посвящая этому практически все свое свободное время. И это несмотря на то, что у наследников есть няня.

Звездная пара изначально решила, что будет поднимать своих детей, полагаясь на традиционные ценности и ограничили количество гаджетов в их жизни. Вместо этого дети играют в настоящие игрушки, много гуляют на улице, катаются на санках, музицируют у рояля и просто танцуют под музыку.

Похоже, что Максим Галкин сам не прочь иногда позабавиться в игры детей. В личном блоге он показал одну из них — настоящий маленький город, который реалистично имитировал улицы, дома, детские площадки, дороги, людей и клумбы.

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