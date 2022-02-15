Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов

14 февраля скончался заслуженный артист России Геннадий Митрофанов — актер без слуха, который создал ряд прекрасных ролей в театре и кино, благодаря пантомиме. Ему был 81 год. Печальную новость сообщает «Всероссийское общество глухих».

Митрофанов потерял слух еще в два года — из-за простуды. Но это не помешало ему еще со школы активно участвовать в самодеятельности. Увидев объявление о наборе в театральную студию при ВОГ, но решил связать свою жизнь со сценой и отправился на учебу в Москву. Так он стал артистом Театра мимики и жеста, которому отдал 50 лет своей жизни.

Уникальные способности актера привлекли к себе внимание российских кинорежиссеров. Митрофанов снимался у Ролана Быкова в фильме «Бегущая по волнам», у Сергея Бондарчука в «Борисе Годунове», у Рустама Хамдамова в картине «Анна Карамазофф», у Алексея Германа в «Хрусталев, машину!», у Александра Атанесяна в «Сволочах», Олега Морозова в «Ленинград. Ноябрь», а также в телесериалах.

Также актер удостоился ряда наград на международных фестивалях пантомимы и клоунады. В новом веке активно занимался постановками с глухими детьми и искусством фотографии.

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