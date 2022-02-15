Растаяла в объятиях: Водянова в юбке «солнце» выше колен прильнула к красавцу-французу

Модель с русскими корнями родила Антуану Арно двух сыновей и только потом получила предложение руки и сердца.

Наталья Водянова в своем микроблоге поделилась трогательным снимком по случаю Дня всех влюбленных. Модель с русскими корнями позировала на фото с мужем бизнесменом Антуаном Арно, кокетливо прильнув к его сильному плечу. При этом манекенщица загадочно улыбалась, а муж красавицы-блондинки придерживал ее за талию.

На прогулке с Антуаном Арно модель покрасовалась в алой блузе и белоснежной юбке «солнце» выше колен, подчеркнув стройность фигуры. Своим личным снимком с мужем Наталья Водянова дала понять, что в их семье царит взаимопонимание и полная гармония. С мужем манекенщице, безусловно, повезло. Антуан Арно до знакомства с русской красавицей из Нижнего Новгорода считался одним из самых завидных женихов. И все благодаря солидному благосостоянию семьи Антуана Арно.

Французский предприниматель не сразу сделал своей невесте предложение руки и сердца. Модель успела родить ему двоих сыновей: Максима и Романа. И только потом Антуан Арно женился на манекенщице. К тому же, у Натальи Водяновой есть трое детей от британского аристократа Джастина Портмана: Лукас, Нева и Виктор. С отчимом они с легкостью нашли общий язык.

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