«Заторможенная была»: Хитяева раскрыла подробности о последнем месяце жизни Кириенко

Как отметила актриса, звезда «Тихого Дона» вдруг начала просить у нее прощение.

Актриса Людмила Хитяева в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала о последнем месяце жизни актрисы Зинаиды Кириенко.

«Она немножечко уже заторможенная была. Что-то у нее было. Она уже плохо шла, плохо говорила. Это все заметили. Даже у меня некоторые сказали: «Может быть она что-то выпила?» А это уже подкралась болезнь незаметно». Людмила Хитяева

Как заметила Людмила Хитяева, в последнее время Зинаида Кириенко была слаба. «У меня сложилось впечатление, что у нее началась начальная стадия деменции. Мы перезванивались с ней. Она могла и обидеть, и резкое слово сказать. И вдруг накануне передачи, посвященной мне, она вдруг начала просить у меня прощение. Я сказала, что давно ее простила», — заявила Людмила Хитяева.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

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