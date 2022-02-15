«Это последовательное поведение»: почему жена Безрукова не имеет соцсетей и не дает интервью

Знаменитый актер Сергей Безруков — фигура публичная, он активно ведет соцсети, дает интервью, появляется на шоу. А вот его жена режиссер Анна Матисон, напротив, старается быть в тени.

Как оказалось, избранница артиста изначально выбрала такую позицию для своей жизни — не светиться на публике, а тихо жить своей жизнью, наслаждаться семьей и работой без привлечения любопытных глаз. Поэтому, когда к их семье журналисты стали испытывать повышенный интерес она перестала отказываться от интервью вообще. И уже 4 года хранит молчание.

«Я всегда предпочитаю быть за кадром. И профессию так выбирала, чтобы не мелькать перед объективами камер. Отсутствие соцсетей — это просто последовательное поведение. Не хочешь быть обсуждаемой — не давай повод», — рассказала она Cosmopolitan.

Правда, Матисон признает, все-таки для продвижения своей работы соцсети становятся все необходимее. И чаще стала задумываться о создании общего аккаунта с мужем.

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