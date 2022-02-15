Милош Бикович показал с Иваном Ургантом, как снимаются постельные сцены в кино

Звезда фильма «Холоп» решил продемонстрировать прям в студии «Вечернего Урганта», что переживают актеры, когда изображают близость в кадре.

Милош Бикович уже давно стал известным актером в России. Однако изначально он обрел популярность в родной Сербии. Последние пять лет Милош регулярно снимается в российских картинах.

Он отметился в сериале «Отель Элеон», а также в фильмах «Холоп» и «Лед». А в прошлом году артист активно снимался в новых проектах. 14 февраля он пришел в шоу «Вечерний Ургант», чтобы презентовать сериал со своим участием «The Телки»

Во время съемок Милош рассказал, что получил российское гражданство. Он даже показал свой новый паспорт. Более того, актер вспомнил, как впервые поцеловался. Он отметил, что ему было 13 лет, когда ему приглянулась девочка.

По словам артиста, лишь через друзей он смог передать, что хочет поцеловать избранницу. Когда он получил положительный ответ, то они поцеловались на сцене в театральном кружке. Бикович очень волновался.

«Чуть зубы друг другу не сломали», — заявил он.

Но также Ургант предложил сербскому актеру рассказать, как проходили съемки в «The Телки». Он признался, что в первых сериях очень много пастельных сцен. Милош даже решил показать, как они снимались. Он забрался на диван, а его «партнершей» решил стать Иван. Актер предупредил, что обычно в комнате много людей.

Им нужно обязательно снять обувь, так как это чья-то квартира. И в ответственный момент световик решает проверить свет, будто не замечая актеров. Бикович признался, что в этом нет ни капли страсти. Более того, потом ему приходится отвечать за все перед своей девушкой.

«Я ничего не почувствовал. Я вспотел», — пошутил Ургант.

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