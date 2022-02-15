Эксклюзивные туфли, набор парфюма Louis Vuitton: Водянова похвасталась своими подарками на День влюбленных

Модель пришла в восторг от презентов, среди которых оказалось много полезных вещей люксовых марок.

Наталья Водянова в свое время даже не мечтала, что станет богатой и известной. Однако благодаря модельному агенту, который увидел в ней необычную красоту, она смогла стать топ-моделью.

С 17 лет Наталья дефилирует по подиуму. Ей удалось построить успешную карьеру. Теперь Наталья живет в Париже, где растит детей с мужем Антуаном Арно. Она подарила ему сыновей Максима и Романа. От первого брака у звезды есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор.

Для Водяновой важны праздники. Она всегда старается провести особенные дни с семьей. В День всех влюбленных модель поделилась трогательными кадрами с Антуаном и детьми. Она насладилась семейной идиллией.

Примечательно, что каждый год в этот день модель получает много подарков. На этот раз она получила эксклюзивные туфли с каблуком в виде розы британского бренда JW Anderson. Они были упакованы в коробку с розами.

Также Наталья получила букет цветов с валентинкой. Еще одним полезным подарком стал набор парфюма Louis Vuitton. Отметим, что свекр модели Бернар Арно, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. Сам Антуан — генеральный директор Berluti, председатель совета директоров Loro Piana.

Водянова осталась в восторге от подарков. Она полюбовалась дорогостоящими презентами. Поклонники отметили, что у модели каждый год гардероб пополняется брендовыми нарядами.

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