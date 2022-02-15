Под громкие аплодисменты: в центральном Доме кино завершилось прощание с Зинаидой Кириенко

Со звездой «Тихого Дона» пришли проститься ее самые близкие друзья и поклонники творчества.

В центральном Доме кино завершилось прощание с актрисой Зинаидой Кириенко, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro. Проводили звезду «Тихого Дона» под громкие аплодисменты собравшихся.

Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина на прощании отметила, что все юбилеи Зинаиды Кириенко проходили под гром аплодисментов. «Ее очень любили. Здесь в Доме кино мы провожали многих. Однажды Зинаида Михайловна спросила, когда это закончится. Теперь мы проводим ее в этом зале», — заметила Гущина.

Подруга Зинаиды Кириенко, соседка по даче, полковник ФСБ Ирина Савельева вспомнила вечеринки с актрисой. «Как она пела. Я помню, как она вышла в красном платье и кольчуге на сцену. Исполнять отрывок из «Слова о полку Игореве». Она была невероятно красива», — заметила Савельева.

Напомним, что Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

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