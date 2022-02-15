Комедиантка и две актрисы: названы ведущие «Оскара-2022»

На церемонии «Оскар-2022» впервые за три года появятся ведущие. Так еще и не один, а целых трое. Информацию предоставило издание Deadline. Официальное заявление от Американской академии кинематографических искусств планируется в эпизоде шоу Good Morning, America.

Ведущими кинопремии станут комедиантка Эми Шумер, а также две актрисы Ванда Сайкс и Реджина Холл. Все три девушки отличаются своими заслугами в кинематографе.

Джимми Киммел был последним ведущим церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 и 2018 годах. В 2019 году Академия впервые выбрала на роль ведущего Кевина Харта. Актеру пришлось отказаться от участия в церемонии из-за малоприятной истории, раздутой в СМИ. Рейтинги шоу выросли, поэтому и в 2020 году решили обойтись без ведущего. В прошлом году церемония была осложнена антиковидными мерами.

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