«На ком я должен был жениться, на стоматологе?»: Леонидов объяснил, почему все его жены — актрисы

Музыкант Максим Леонидов заявил, что нет ничего удивительного в его браках с актрисами.

«А на ком я должен был жениться, по-вашему, на стоматологе? Это же здорово, когда тебе есть, о чем поговорить с любимым человеком, помимо обсуждения воспитания детей и запеканки». Максим Леонидов

Как отметил Максим Леонидов, он не может представить картину, что жена приходит домой с тубусом и начинает ему рассказывать о конструировании газопровода. Также он заметил, что сердцу, вообще-то, не прикажешь, сообщает «АиФ».

Напомним, что Максим Леонидов сейчас женат на актрисе Александре Камчатовой. Ранее у него было два неудачных брака с другими актрисами — Ириной Селезневой и Анной Банщиковой.

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