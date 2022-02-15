«Я не смог достучаться до Саши»: Плющенко рассказал о несносном характере Трусовой

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что работать с фигуристкой Александрой Трусовой тренерам крайне непросто.

«Мне, например, говорила: «Я должна сделать пять четверных — и точка! А какое место займу, уже не имеет значения…» Но так к результатам не приходят. За год, что мы отработали, я не смог достучаться до Саши». Евгений Плющенко

По словам Евгения Плющенко, на тренировках Александра Трусова прыгала пять четверных, хотя и нестабильно. А вот на соревнованиях ей это делать не удается. Все дело, как он думает, в психологии.

Также Плющенко обратил внимание, что после ухода Трусовой из его академии, она «упорно долбит в короткой программе тройной аксель и идет в произвольной на пять четверных», хотя они по-прежнему у нее не получаются, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова уходила из группы Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко. В мае прошлого года она приняла решение вернуться к прежней наставнице.

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