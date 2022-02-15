Плющенко поддержал идею повышения возрастного ценза до 17 лет после истории с Валиевой

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, на взрослых стартах игра идет уже давно по-взрослому.

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что в женском фигурном катании пора вводить возрастной ценз, с которого можно выступать на Олимпиадах. Он составляет 17 лет. По его словам, на взрослых стратах игра уже давно идет по-взрослому.

«С ужасом думаю, какие испытания выпали за эти дни на долю Камилы Валиевой. Тут не каждый взрослый спортсмен справится, а уж подросток». Евгений Плющенко

Как отметил Евгений Плющенко, сегодня Камила Валиева — самая обсуждаемая девочка в мире. В будущем он уверен, что Netflix захочет снять об этой истории фильм.

В то же время Плющенко заявил, что необходимо выяснить, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой. Сам он не верит, что россиянка что-то принимала, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева после заседания Спортивного арбитражного суда была допущена до личных соревнований. При этом окончательно точка в истории с допингом не поставлена.

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