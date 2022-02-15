Этими видами любуется Пугачева: Галкин показал, какие закаты бывают в деревне Грязь

В День святого Валентина, будто по заказу, небо над семейным замком озарилось невероятной красотой.

Телеведущий, пародист Максим Галкин счастлив в браке с Аллой Пугачевой уже долгие годы. Специально для жены он воздвиг огромный замок в средневековом стиле в пригороде Москвы, в деревне Грязь, которая уже известна на всю страну.

Иногда Галкин показывает их с Пугачевой жизнь в замке. Сам особняк стоит на возвышении, а с его высоты в шесть этажей в ясную погоду видно Москву. Кроме того, из замка открывается вид на окрестные просторы и деревушку, которая как на ладони, обозревается целиком.

А в День святого Валентина над Грязью случился невероятный закат, которым залюбовался глава семейства. Подобная красота в небе случается регулярно, и Алла Борисовна тоже не упускает возможности ею полюбоваться.

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