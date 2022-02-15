Стройнее Валя – короче шорты: Карнавал в Африке подчеркнула похудевшую фигуру мини-шортиками

Тиктокерша, певица Валя Карнавал за свои 20 лет успела пережить травлю в Сети за лишний вес. Девушка рассказывала, что в какой-то момент сильно расслабилась относительно питания, но внимательные хейтеры не спустили ей с рук такого. И после массивных атак от недругов девушка взяла себя в ежовые рукавицы и начала трудиться.

Став сама себе Пигмалионом, Валя Карнавал за 2021 год смогла серьезно похудеть. Она поразила поклонников и хейтеров былой стройностью. И теперь поддерживает себя в форме.

Сейчас красотка участвует в шоу «Звезды в Африке», не прибавившем ей лишних сантиметров — ведь на проекте за еду нужно еще побороться. На новых кадрах блогерша предстала в укороченном топе фасона бра и мини-шортиках, подчеркнувших стройные рельефы.

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