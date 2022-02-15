Добровинский заявил, что МОК добивается ненависти к Валиевой со стороны всего мира

Как отметил адвокат, все болельщики хотят видеть спортсменов на пьедестале.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro негативно высказался в адрес Международного олимпийского комитета.

«МОК, который убрал награждение фигуристов как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают. Это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх». Александр Добровинский

Как отметил Александр Добровинский, есть факт того, что Камила Валиева допущена до одиночного катания. «Почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения? В том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале», — заявил адвокат.

больше по теме Камила Валиева выступит на зимней Олимпиаде в китайском Пекине в личном турнире Спортивный арбитражный суд встал на сторону российской фигуристки.

Напомним, что Камила Валиева была допущена до личного первенства на Олимпиаде. Ранее Спортивный арбитражный суд встал на ее стороны в громкой истории с допингом.

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