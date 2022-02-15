Добавила объема: Клава Кока в алом бикини не по размеру придала фигуре новый вид

Певица Клава Кока в своем микроблоге регулярно общается с подписчиками. Звезда припасла для них подарок в виде яркой фотосессии в красном купальнике, которую она сделала еще на Мальдивах, где отдыхала в начале февраля.

На снимках красавица Клава Кока позирует в мини-бикини с длинными завязками, которые несколько раз обернула вокруг точеной талии. Правда, лиф от купальника оказался визуально больше, чем низ. А за счет рюш и вовсе прелести певицы стали значительно объемнее.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacocaСудя по загару, снимки Клава делала уже перед самым вылетом в Москву. Подписчики в комментариях пришли в восторг от фотоподарка своей любимицы. И в ответ наградили ее лестными комплиментами:

«Валентинка, которую мы ждали весь день!», «Клав, с праздником», «Божечки, какая ты красивая», «С праздником самая настоящая и большая любовь!! Сколько разбитых сердец ты излечила и этот праздник полностью твой», — пишут люди.

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