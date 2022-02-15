Насыщенный модный: Юлия Ефимова подчеркнула фигуру кроп-топом и легинсами трендового оттенка сезона

Спортсменка следит за тенденциями и регулярно наполняет ими свой гардероб.

Пловчиха Юлия Ефимова в повседневности тоже предпочитает спортивный стиль. Но в трендах разбирается и регулярно пополняет свой гардероб актуальными новинками. На этот раз красотка предстала в комплекте, состоящем их кроп-топа и легинсов, подчеркнувших стройную фигуру чемпионки.

Цвет костюма, который выбрала для себя Ефимова, уже много сезонов не сходит с главных мировых подиумов. Особенно актуален этот оттенок оранжевого в преддверии весны. Эвелина Хромченко ранее о нем рассказывала подробно в свете бренда Prada.

К слову, помимо оранжевого, весь 2022-й будет актуален цвет барвинок. Этот оттенок сиреневого с серым подтоном Институт Pantone, напомним, объявил цветом года.

Смотрите также