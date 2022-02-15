Для жары идеально: Севастьянова вслед за Рудовой нарядилась в алый сарафан самой модной длины предстоящего лета

Красавица-гимнастка улетела отдыхать на море и не забыла прихватить с собой трендовый гардероб.

Олимпийская чемпионка Игр-2012 Каролина Севастьянова недолго пробыла в Монако после Карибского моря. Душа снова запросила отдыха, и гимнастка улетела на курорт. Куда, она не сообщила, но многие поклонники подозревают, что это снова Сен-Бартелеми, ведь у нее там живет подруга.

В микроблоге Севастьянова поделилась кадрами с отдыха. Длинноногая гимнастка расположилась прямо на земле, чтобы поласкать белого лабрадора, разомлевшего от ее рук. Каролина для прогулки по жаре нарядилась в алый сарафан в мелкий горошек длины мини, которая предстоящим летом станет хитом сезона.

Кстати, опередила тренд и другая российская знаменитость. Актриса Наталья Рудова тоже в отпуске, поэтому коротенькое платьице подобного фасона в тропиках – идеальное решение.

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