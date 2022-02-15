Когда сын остался с папой: двухлетний малыш Тимати и Решетовой заявил, что зарабатывать в семье должна мама

Наследник музыканта и модели уже неделю живет с Тимати.

Рэпер Тимати, настоящее имя которого – Тимур Юнусов, снова остался с двухлетним сыном Ратмиром на руках. Мама малыша, бывшая возлюбленная музыканта Анастасия Решетова, улетела в Лондон, и, судя по тому, как проводят время отец с сыном, кроха не скучает по родительнице. Оказалось, он больше предпочитает компанию папы.

Тимати заснял, как сынишка отказался отпускать его по делам: «Папа, не уходи на работу!», — попросил малыш. На что отец ему возразил: «А кто ж тогда будет работать?».

«Мама!», — ответил не задумываясь малыш.

Ответ сына явно польстил отцу. А вот мама Настя, посмотрев видео, поспешила тут же заметить в комментариях: «Вот что бывает, когда уехала на неделю!». И добавила смайлик со слезами.

Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова расстались осенью 2020 года, в канун первого дня рождения сына. Мальчик остался жить с мамой.

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