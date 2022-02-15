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«Чуть в папкиной шапке не ушел!»: сынок Петросяна собрался на прогулку в пижаме и отцовских мехах

Жена сатирика Татьяна Брухунова подловила наследника в момент примерки отцовского головного убора.

«Чуть в папкиной шапке не ушел!»: сынок Петросяна собрался на прогулку в пижаме и отцовских мехах
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Петросяном. Фото: instagram.com/bruhunova

Сынишке Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Вагану вот-вот исполнится два годика. Он родился в марте 2020 года, и мама с папой души в нем не чают. Очень редко молодая мама позволяет поклонникам наблюдать ее материнство и то, как растет наследник.

На этот раз Брухунова подловила сынишку за сборами на прогулку. Ваган еще не успел переодеть пижамку, решив, что головной убор важнее, и предпочел надеть отцовские меха.

«Чуть в папкиной шапке гулять не ушел!», — посмеялась мама.

Ваган Петросян. Фото: instagram.com/bruhunova

Более того, сынишка отправился к зеркалу, чтобы покрасоваться в папиной шапке. Отражение ему явно понравилось, лицо сияет от улыбки. И в этот момент мама запечатлела сынишку на память.

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