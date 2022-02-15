Повод для гордости: Рудова в крошечном топе и мини-шортах щегольнула фигуркой на фоне заката

Актриса долго оттачивала свои формы до идеала и теперь может дать фору моделям.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» Наталья Рудова продолжает отдыхать на Бали. Отпуска актриса ждала долго, и когда мечта осуществилась, то она забросила свои соцсети и слилась с природой. Набравшись сил, красотка начала постепенно возвращаться в онлайн.

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В новой публикации, которую запостила в Сети Рудова в День влюбленных, актриса позировала на фоне закатного неба. Перед камерой Наталья предстала в крошечном топе и мини-шортах с необработанным краем.

Летний наряд подчеркнул красоту фигуры актрисы, над которой она так тщательно и целеустремленно трудилась и которой теперь так гордится. Такому силуэту наверняка может позавидовать любая модель.

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