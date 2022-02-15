Как подобрать актуальную сумку на весну
Видео
Как правильно выбрать модные вещи из кашемира
Видео

Все к ее ногам: Липницкая запечатлела подросшую дочку от Тарасенко с букетами роз

Глава семьи постарался, чтобы его любимые были счастливы.

Все к ее ногам: Липницкая запечатлела подросшую дочку от Тарасенко с букетами роз
Юлия Липницкая с мужем и дочкой. Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая воспитывает дочку Каталину в браке с Владиславом Тарасенко. Малышка растет копией своей мамы и тоже обожает цветочки. В День святого Валентина глава семьи преподнес своим любимым роскошные ароматные сюрпризы.

Как принимала двухлетняя дочурка подарки, мама показала в своем Instagram. Малышка Каталина, получив цветочную композицию, расположилась поудобнее, чтобы познакомиться с поближе с розами. Довольная и милая кроха добралась до одного из бутонов, и насладилась его красотой и ароматом под присмотром мамы и ее фотокамеры.

Дочка Липницкой принимает подарки. Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya

Напомним, крошка Каталина родилась у Липницкой летом 2020 года. Появление наследницы стало настоящим сюрпризом для фанатов спортсменки. С Тарасенко фигуристка познакомилась на льду – они были подопечными одного тренера.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

дети звездличная жизнь звездНовости googleновости шоу-бизнесаЮлия ЛипницкаяЮлия Липницкая последние новости