Все к ее ногам: Липницкая запечатлела подросшую дочку от Тарасенко с букетами роз

Глава семьи постарался, чтобы его любимые были счастливы.

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая воспитывает дочку Каталину в браке с Владиславом Тарасенко. Малышка растет копией своей мамы и тоже обожает цветочки. В День святого Валентина глава семьи преподнес своим любимым роскошные ароматные сюрпризы.

Как принимала двухлетняя дочурка подарки, мама показала в своем Instagram. Малышка Каталина, получив цветочную композицию, расположилась поудобнее, чтобы познакомиться с поближе с розами. Довольная и милая кроха добралась до одного из бутонов, и насладилась его красотой и ароматом под присмотром мамы и ее фотокамеры.

Напомним, крошка Каталина родилась у Липницкой летом 2020 года. Появление наследницы стало настоящим сюрпризом для фанатов спортсменки. С Тарасенко фигуристка познакомилась на льду – они были подопечными одного тренера.

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